Morre Vivi Araújo, cantora e radialista, em acidente em Goiás

A cantora sertaneja e radialista Vivi Araújo, 23, morreu em acidente de carro, nesta sexta-feira (30). A informação foi divulgada no perfil oficial da rádio Luziânia FM — local em que ela trabalhava. A Polícia Militar confirmou à TV Anhanguera, afiliada da TV Globo, que a colisão do veículo aconteceu em Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal.

Segundo colegas da cantora, ela estava voltando de uma apresentação quando bateu contra a parede de um túnel que dá acesso à Cidade Ocidental.

Assista versão de "Erro Gostoso" na voz de Vivi Araújo:

Conforme o portal Metrópoles, a artista dirigia o veículo, um Fiat Palio, em alta velocidade quando perdeu o controle e capotou. O impacto foi tão forte que ela foi arremessada para fora do veículo. Não há informações se havia outras pessoas com ela.

No YouTube, Vivi Araújo somava 2,65 mil inscritos com mais de 100 vídeos fazendo cover. Ela gostava de interpretar canções de nomes como Simone Mendes, Israel e Rodolfo, Luiza e Maurílio, entre outros nomes.

No Instagram, a sertaneja mostrava a rotina do trabalho na rádio, além de divulgação das marcas que tinha parceria.

Amigos lamentaram partida repentina de cantora

Nas redes sociais, o perfil da rádio onde Vivi trabalhava lamentou a morte da cantora.

"É com grande tristeza que comunicamos o falecimento em um acidente fatal da nossa queria Vivi Araújo! Que Deus conforte o coração dos familiares! Descanse em paz!", escreveu o perfil oficial.



No perfil do Instagram de Vivi Araújo, foi informado que o sepultamento da cantora será realizado no Cemitério Municipal de Santa Luzia.