Morre saxofonista de Devinho Novaes após acidente de ônibus

O saxofonista Claudio Douglas, 34, conhecido na internet como Jheck Sax, morreu após o acidente de ônibus ocorrido com a banda de Devinho Novaes em Alagoas, na madrugada de segunda-feira (31). A informação foi confirmada pela assessoria do cantor.

Ao todo 10 pessoas da banda foram atendidas no Hospital de Emergência do Agreste. Conforme o Instagram do saxofonista, ele era casado.

Veja:

"A dor de perder alguém é aquela que dói na alma, aquela não passa, só é amenizada, mas que sempre será lembrada. Não acredito ainda", publicou Devinho Novaes no Instagram.

Legenda: Saxofonista ao lado de Devinho Novaes Foto: Reprodução/Instagram

A assessoria de Devinho Novaes não informou a causa da morte do saxofonista.

Acidente

O cantor Devinho Novaes fez um show na cidade de Capela durante a madrugada e voltava para Aracaju quando o ônibus tombou às margens da BR-101. Membros da banda, o cantor e o avó dele estavam no veículo durante o ocorrido.