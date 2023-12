Morre Hudson Hostins, produtor musical de 'Bar das Coleguinhas'

Hudson Hostins, produtor musical sertanejo responsável pelo projeto 'Bar das Coleguinhas', de Simone & Simaria, morreu na madrugada desta sexta-feira (29) em sua casa, em Santa Catarina. Famosos lamentaram a partida de Hudson nas redes sociais e prestaram condolências à família. A causa da morte não foi divulgada.

Por meio dos Stories do Instagram, Simaria prestou uma homenagem de despedida ao amigo. "É com profunda tristeza que recebi a notícia da partida do meu amigo. Um cara com um talento brilhante, coração amoroso e um ser humano do bem", escreveu ela.

"Muito obrigada por todos os momentos lindos, por toda contribuição e, principalmente, pela sua amizade e lealdade. Muito difícil de acreditar, que o nosso Deus de bondade te receba de braços abertos", completou a cantora.

Além de Simone e Simaria, Hudson Hostins fez trabalhos em parceria com artistas como Tierry, Zé Felipe, César Menotti & Fabiano e Marília Mendonça.

César Menotti homenageou o produtor e enalteceu a contribuição de seu trabalho para a música sertaneja. "Vai com Deus, meu irmão. Sua obra fica aqui para sempre", afirmou.

Matheus Vargas, filho de Leonardo, também deixou uma mensagem de carinho ao amigo e produtor. "Caramba, meu amigo, até agora ainda estou em choque com essa notícia…Bom, eu só tenho coisas boas para falar sobre você e a agradecer principalmente também por ter me deixado participar de um pedacinho da sua vida, ter compartilhado um pouco da sua genialidade comigo e por também, ter produzido, acreditado e abraçado o meu primeiro projeto de uma forma única", disse.