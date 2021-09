Morre cantor de forró baleado após sair de casa de shows em Manaus

O cantor de forró Romário de Jesus, 27, morreu após ser atingindo por cinco disparos em Manaus, na madrugada de quinta-feira (9). Conforme o G1, ele chegou a ser internado no Hospital 28 de Agosto, para onde foi levado depois que o carro dele foi atingido por diversos disparos.



Conhecido como "Bruxo do Amazonas", Romário de Jesus era voz da banda Forró Di Respeito. Conforme a equipe da 17ª Companhia Interativa Comunitária, os tiros foram efetuados por volta de 5h, no bairro da Redenção, zona Centro-oeste da capital. Criminosos em um veículo teriam atirado contra o carro em que estava o cantor e o outro homem.

Romário de Jesus chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu. A família do cantor esteve no hospital na manhã de quinta-feira (9). O outro homem que estava no carro com o forrozeiro foi ferido com um tiro de raspão na cabeça, mas já recebeu alta.

Uma familiar, que preferiu não se identificar, disse que a vítima comemorava o aniversário dele em uma casa de shows na Avenida do Turismo, bairro Tarumã, na noite desta quarta-feira (8). O cantor saiu do evento no fim da madrugada, quando foi vítima do crime.

As causas do crime ainda são investigadas pela polícia.

Comemoração de aniversário

Na última quarta-feira, o cantor de forró Romário de Jesus publicou foto no Instagram acompanhado de um longo texto em comemoração por mais um ano de vida. "Obrigado meu Deus por mais um ano de vida. Só tenho agradecer a ele por tudo que tens feito na minha vida e o que ele a de fazer!", ressaltou.

O cantor ainda relatou como a música mudou a vida dele. "Muita das vezes pensei em desistir de tudo onde ninguém me dava moral falavam coisas que chegaram a me machucar. Hoje, dei a volta por cima e mostrei pra todos que eu sou capaz! Mais um ano de vida que o papai do céu me proporciona. Obrigado minha família por tá sempre comigo e aos fãs e amigos que acompanham e curtem meu trabalho".