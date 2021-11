Michele Andrade se muda para São Paulo, grava DVD com inéditas e prepara turnê

A pernambucana Michele Andrade deixou o Ceará para viver em São Paulo há cerca de oito meses. No 33º episódio do podcast "É Hit", ela falou sobre a mudança. Apesar do deslocamento, a equipe e agenda de shows ainda fica no Nordeste. No bate-papo, ela também falou sobre o lançamento do primeiro DVD com músicas inéditas.

"Eu não deixei o Ceará. A minha equipe toda é sediada aí. O meu novo escritório é de São Paulo. Nesse novo passo estamos trabalhando devagarzinho e acabei vindo para cá", explicou Michele Andrade.

Ouça podcast com João Lima Neto:

01min25 - Mudança do Ceará para São Paulo

04min10 - Vida financeira na pandemia

06min34 - A retomada de eventos do forró com produto autoral

09min - Trabalhar de forma nacional

19min20 - Deixa um legado para o forró

22min20 - Dancinhas na internet

25min20 - Michele Andrade fala sobre retorno de Edson Lima na Limão com Mel

27min09 - Os diferentes repertórios no Sudeste e Nordeste

31min22 - Michele Andrade tomou vacina?

33min40 - Trabalho no réveillon

Michelle Andrade contou que começou a desenhar a produção do DVD e do repertório antes mesmo da pandemia. "Eu não tinha condições. Não tinha estrutura para ter um álbum próprio da forma que estava trabalhando. Eu tava começando a fazer isso ai veio a pandemia. Eu esperei até agora para poder viver esse sonho completo".

Trabalho inédito com turnê pelo Nordeste

Legenda: Produção audiovisual foi gravada em casa de eventos em São Paulo Foto: Alisson Demétrio/Divulgação

No repertório do DVD "Nosso Álbum", a forrozeira interpretou 10 canções inéditas de grandes compositores. Do total, três composições são assinadas pela cearense Mari Fernandez. Apenas uma canção foi gravada em feat, com participação de MC Zaac.

"Nosso álbum e muito maior do que eu esperava. Eu trabalhei muitos dias para que eu pudesse imprimir minha essência, minha cara. Tá grandioso. Ficou impecável. A minha equipe eu falo de boca cheia que eu amo todo mundo".

A forrozeira conta com apoio na carreira da agência É Hit. A empresa é responsável por assinar projetos grandiosos como Ludmilla, Dilsinho e até o retorno do projeto sertanejo "Amigos".

Serviço

Podcast É Hit

Onde ouvir: Spotify, Deezer, iTunes no site da Verdinha

Jornalista: João Lima Neto

Contato: joao.lima@svm.com.br