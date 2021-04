Michel Teló comemora vacinação dos pais contra a Covid-19

O sertanejo Michel Teló comemorou nas redes sociais, nesta quarta-feira (31), a imunização contra a Covid-19 do pai, Aldo, e da mãe, Nina. Ele parabenizou a atuação dos profissionais da saúde neste período de vacinação e alertou os fãs para ficaram em casa.



"Minha mãe e meu pai vacinados! Uma esperança cresce no coração, de dias melhores, de liberdade, de que esse pesadelo, quando todos os estiverem vacinados, irá acabar! Vamos continuar nos cuidando, mantendo os protocolos, fazendo isolamento social, usando máscara, álcool, lavando as mãos", declarou o sertanejo nas redes sociais.





O cantor também alertou os fãs para não realizarem aglomerações em festas clandestinas. "Só peço pra todos! Se cuidem, cuidem do próximo! Não aglomerem em festas clandestinas, em baladinhas, em encontros desnecessários!", escreveu.

Michel Teló disse ainda que vem recebendo mensagens de profissionais da saúde pedindo a ele para reforçar nas redes sociais os cuidados contra a doença em casa. "Recebi mensagem de médicos implorando para as pessoas ficarem em casa. Os hospitais estão um caos. Com amor, vamos nos cuidar.Tá todo mundo no limite! Eh um tempo muito difícil. Vamos aguentar firmes só mais um pouco, as coisas irão melhorar".