Melim lança DVD e fala sobre fim da banda: 'a música é que vai guiar'

Após anunciar uma pausa, o trio musical Melim lança na quinta-feira (9) seu primeiro DVD e o último trabalho antes do hiato. O projeto “Melhor de Três” celebra os oito anos de carreira da banda formada pelos irmãos Rodrigo, Gabriela e Diogo Melim.

O DVD reúne 22 faixas que passeiam pelos três álbuns da banda, incluindo medleys e novas versões das faixas. As gravações aconteceram em agosto no Vibra São Paulo.

As faixas estarão disponíveis às 21 horas nas principais plataformas de música. Já os visuais serão lançados a partir de sexta-feira (10), no canal do YouTube da banda

FIM DE UM CICLO

Em coletiva de imprensa realizada na quarta-feira (8), o grupo musical falou sobre os aprendizados com a trajetória musical, planos para a carreira solo e detalhes da gravação do DVD.

“Mesmo rodando o Brasil, tem gente que ainda não conseguiu ir no nosso show. Então esse DVD é um presente pra todo mundo que curte nosso som”, destaca Gabi.

Legenda: DVD "Melhor de Três" foi gravado em São Paulo Foto: Brunini/Divulgação

O título “Melhor de três” diz respeito a evidenciar o que tem de melhor nos três álbuns autorais lançados pelo trio, o “Melim” (2018), “Deixa Vir do Coração” (2021) e “Quintal (2022)”.

Segundo Diogo, o projeto foi pensado antes mesmo da banda ter decidido pausar as atividades. Para ele, algumas das versões gravadas ao vivo ficaram ainda melhores do que as faixas originais.

Legenda: Novo DVD da banda Melim celebra oito anos do trio musical Foto: Brunini/Divulgação

O trio cogitou lançar músicas inéditas no DVD, diz Rodrigo, mas chegaram à conclusão de que não faria sentido, já que a banda pausará as atividades a partir de 2024 e não teria tempo de promover as novas faixas. Ele ressalta que o projeto traz canções que nunca foram tocadas ao vivo e outras que não são tocadas há muito tempo nas apresentações da Melim.

Para os irmãos, o maior legado que a banda deixa é de ser fiel aos seus princípios e colocar a música acima do sucesso. “A gente construiu uma história em cima do que a gente acredita. A gente sempre deixou falar mais alto a música e arte do que o sucesso em si”, declara Gabi.

CARREIRA SOLO

A banda Melim segue com agenda de apresentações até o fim do ano. O último show acontecerá no dia 31 de dezembro, em Natal. Após a virada do ano, Diogo, Gabi e Rodrigo darão uma pausa nas atividades em grupo para focar em suas carreiras solo.

“Ainda é um pouco cedo para falar da carreira solo, mas de uma forma geral tudo começa a partir da música”, comenta Rodrigo. “Já comecei a escrever algumas coisas. A partir de lá vai se desenvolver”, afirma.

Legenda: Diogo, Gabriela e Rodrigo Melim seguirão carreira solo a partir de 2024 Foto: Paulo Gonçalves / Divulgação

Para Diogo, é importante que nessa nova fase cada um mantenha sua verdade e não deixe a fama subir à cabeça. “O que você é permanece por muito mais tempo do que o que você tenta parecer”, pondera.

Gabi também tem escrito com frequência e acredita que o novo ciclo dará mais liberdade artística. “É um recomeço, mas não tô me deixando levar pelas cobranças”, pontua. “Quero ir com medo e arriscar”, declara.

A artista ainda afirma que não quer se sentir cobrada em ter os mesmos resultados comerciais do grupo e não pretende usar sua vida pessoal para atrair atenção. “Não tenho vontade de monetizar minha vida pessoal, a música é que vai guiar”, destaca.

SERVIÇO

Lançamento DVD "Melhor de Três"

Quando: quinta-feira (9), às 21h

Onde: plataformas de música