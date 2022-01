MC Irak faz homem de escudo humano e os dois são mortos a tiros

A Polícia Civil de Pernambuco investiga o assassinato a tiros de dois homens no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife. Um deles era conhecido como MC Irak e, segundo testemunhas, fez a outra vítima de "escudo humano" durante o ataque. As informações são do G1.

O crime aconteceu na Cidade Garapu, na tarde do domingo (2), mas só foi confirmado pela Polícia Civil nesta segunda-feira (3).

Ewerton Matheus da Silva, o MC Irak, tinha 19 anos, e Cristiano da Silva, segundo a polícia, 30 anos. As vítimas estavam no Condomínio Novo Tempo IV quando ocorreu o crime.

Vítima foi socorrida, mas não resistiu

"Segundo informes da população, Ewerton utilizou Cristiano como escudo humano para evitar sua execução, levando ambos à morte", afirmou o relatório preliminar do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Cristiano foi socorrido e levado para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) da Cohab, mas não resistiu. Já Ewerton morreu no local. Ainda não se sabe se as vítimas foram baleadas durante um assalto ou se foram executadas.

