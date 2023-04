MC Biel Xcamoso passou a beber há quatro meses, após morte da avó

O cantor MC Biel Xcamoso, que morreu na segunda-feira (10), em Recife, em um acidente de carro, contou em um post no Instagram, em novembro de 2022, que nunca usou nenhuma droga para não dar “desgosto à avó”, que o criou. No entanto, após a morte da familiar, ele passou a “beber valendo”, como ele mesmo descreveu no post.

Legenda: MC Biel Xcamoso passou a beber após morte da avó, há quatro meses Foto: Reprodução/Instagram

“Uma pessoa que não sai da minha mente. Vou levar para o resto da minha vida. É essa pessoa aqui: minha avó/mãe. Se não fosse ela, eu não era nada hoje em dia! Nunca usei nenhuma droga para não dar desgosto a ela. Depois que ela faleceu, comecei a beber valendo. Eu dava tudo pela minha avó. Deus tirou ela de mim, mas é tudo no tempo dele! Amo muito a senhora. Onde eu estiver, vai estar sempre presente comigo! Te amo, vó! Podia faltar para ela, mas não faltava para mim. Então dê valor a seus pais e avós. Eu amo a minha família”, escreveu ele em foto ao lado da avó, publicada em 16 de novembro de 2022.

O perfil do Instagram de MC Biel Xcamoso foi desativado nesta terça-feira (11). No entanto, o último Stories publicado pelo artista, e que viralizou nas redes sociais após a notícia da morte, mostrava uma garrafa de uísque e um energético.

Ingeriu bebida

Gabriel Farias de Oliveira, de 24 anos, conhecido pelo nome artístico de MC Biel Xcamoso, morreu, nesta segunda-feira (10), em um acidente de carro em Recife. O veículo que o artista estava bateu na fachada de um prédio na Avenida da Boa Viagem e capotou.

O acidente aconteceu por volta das 4 horas. O carro ficou virado na frente do prédio. Pedaços do automóvel ficaram espalhados pelo chão. Um vídeo de uma câmera de segurança que circula no Twitter mostra o momento do impacto.