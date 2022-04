O cantor Matuê, nome em evidência no cenário do trap, anunciou a criação de um escritório em São Paulo. Em vídeo nos stories do Instagram, publicado nesta terça-feira (26), o cearense ainda falou sobre a instalação de uma sede maior em Fortaleza.

"Salve, rapaziada. Abrimos um escritório em SP. Tá ligado? Só de caozinho, porque a gente tá crescendo, tá precisando. Vai ter um maior, agora, em Fortal", revelou Matuê.

Assista:

Matuê abre escritório em São Paulo e anuncia sede em Fortaleza #diariodonordeste https://t.co/kGBBjs12uu pic.twitter.com/y1tfsitGF9 — Coluna É Hit (@colunaehit) April 27, 2022

Facilitar agenda de shows

Com um espaço em São Paulo, a agenda do cantor cearense será melhor trabalhada na região sudeste do país pelo selo 30Praum.

Eventos nacionais e internacionais

Em diferentes entrevistas, Matuê já ressaltou o desejo de crescer musicalmente e descobrir novos talentos do trap na capital cearense por meio da própria produtora.

Legenda: Público cantou junto de Matuê como "Mantém" e "É Sal" Foto: Reprodução/Multishow

Em 2022, Matuê surpreendeu ao levar uma multidão ao Lollapalooza em um horário muito cedo da programação do evento.

Ele também é atração do Rock in Rio. O cantor se apresenta pela primeira vez no evento no dia 4 de setembro.

Em abril deste ano, ele realizou a primeira turnê da carreira na Europa com apresentações em Portugal e no Reino Unido.