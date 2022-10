Matheus Fernandes irá gravar feat com Ludmilla em DVD no Rio de Janeiro

O cantor Matheus Fernandes irá gravar DVD no Rio de Janeiro — como adiantado pelo jornalista João Lima Neto — no dia 6 de outubro. Nesta segunda-feria (24), o cearense anunciou o primeiro feat do novo repertório. A carioca Ludmilla foi confirmada na produção audiovisual.

O DVD em solo carioca será o primeiro de Matheus Fernandes gravado fora do Ceará. Estão previstas outras participações que devem ser anunciadas nos próximos dias.

Ao mesmo tempo, Matheus Fernandes prepara o projeto "MF na Praia" marcado para acontecer no dia 29 de outubro na capital cearense.

Bons resultados no Spotify

O cearense vive um bom momento na música. Neste ano, ele emplacou o sucesso "Balanço na Rede" em primeiro lugar nas playlists "Top Brasil" e "Top 50" no Spotify Brasil.