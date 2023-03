Matheus Fernandes e Orquestra Sinfônica da Uece se unem em hits na Praia de Iracema; assista

Turistas e cearenses foram tocados pela mistura do forró com a música erudita, no Aterrinho da Praia da Iracema de Iracema, na noite de sábado (4). O cearense Matheus Fernandes foi atração convidada para cantar com a Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual do Ceará (Uece).

Hits como "Baby Me Atende', "Balanço da Rede" e "Altas Loucurinhas" foram trabalhadas para ganhar os arranjos musicais do violino, violoncelos, flautas, entre outros instrumentos.

Em entrevista exclusiva ao É Hit — canal de música do Diário do Nordeste — o cantor cearense falou sobre o desafio de unir os ritmos, revelou ainda onde irá passar férias, na cidade de Orlando (EUA).

"O maestro pegou minha base do piseiro para poder tocar. É uma mistura muito boa e diferente. É emocionante", declarou Matheus Fernandes.

Renato Misiuk, maestro da OSUECE, comemorou a mistura de ritmos e a energia do encontro inusitado. "Todo mundo cantando junto, nessa vibe que tem o público dele. Pra nós, foi uma responsa, mas deu certo. O público gostou e o Matheus se emocionou desde o primeiro ensaio".