Matheus e Kauan gravam DVD “Expectativa X Realidade” com participações; veja fotos

A dupla Matheus e Kauan iniciou o mês de maio com gravação do primeiro DVD do ano. Em Goiás, os sertanejos reuniram nomes como Tierry e Zé Vaqueiro em produção audiovisual assinada por Anselmo Troncoso.

O principal single da dupla, que dá nome ao novo projeto, traz todo o romantismo característico dos cantores.

“Eu vou resumir minha saudade em expectativa e realidade, tô esperando você voltar mas deve estar feliz demais para lembrar... Expectativa beijar você, realidade chorar e beber até pensei em te esquecer...”, diz a canção.

Legenda: Radicado no Ceará, o pernambucano Zé Vaqueiro foi um dos convidados do DVD de Matheus e Kauan Foto: João Luiz/Divulgação

“Estamos muito felizes e empolgados. Foi um ano difícil pra todo mundo, mas acreditamos que é importante lançarmos novas músicas e trazermos alegria para todos os nossos fãs e público que nos acompanham nesses 11 anos de carreira”, disse Matheus.

Trajetória

Nascida em Itapuranga, no estado de Goiás, a dupla é formada pelos irmãos Matheus Aleixo Pinto e Osvaldo Pinto Rosa Filho. Hoje, eles contam com mais de 7.2 milhões de ouvintes mensais só no Spotify, plataforma onde foram a dupla mais executada em 2017.



Com diversos hits e colaborações com grandes nomes da música como Alok, Anitta, Marília Mendonça, Felipe Araújo e outros. Os irmãos não só acumulam Certificados de Platina e Diamante, mas também carisma, popularidade e milhões de seguidores em suas redes sociais.

Legenda: O baiano Tierry, dono do sucesso "Rita", também gravou feat com Matheus e Kauan Foto: João Luiz/Divulgação

Com a música “É problema”, a dupla hoje superou 100 milhões de streams. A faixa, uma composição de Matheus Aleixo e Tierry, segue no Top 25 do Spotify Brasil. O videoclipe da canção, que tem as participações dos humoristas Gkay e Rafael Cunha, traz todo o clima de uma festa na piscina. O vídeo já foi visto mais de 27 milhões de vezes.

Apresentado em 2020, o projeto “10 Anos na Praia”, álbum que comemora uma década de carreira da dupla, já foi transmitido mais de 1 bilhão de vezes. O disco traz ainda os sucessos “Nem doeu”, “Então toma” e “Litrão”. Esta última, um dos grandes destaques do ano de 2020, já foi transmitida mais de 137 milhões de vezes só no Spotify.