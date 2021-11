Marília Mendonça vai ganhar homenagem de fã-clubes em Fortaleza neste sábado (13)

A cantora Marília Mendonça, que faleceu em um acidente aéreo na cidade de Piedade de Caratinga, em Minas Gerais, deve ganhar uma homenagem especial dos fãs cearenses neste sábado (13), na Praça Verde do Centro Cultural Dragão do Mar.

Segundo uma das fãs da artista, o momento foi pensado como uma forma de lembrar do legado deixado por Marília à música brasileira. "Nós vamos usar balões brancos e amarelos, cantar a música dela, colocar nossa emoção nesse momento", revela Alexsandra Bruna, uma das integrantes da central de fãs da cantora em Fortaleza.

A ideia, que será executada cerca de uma semana após a morte trágica de Marília, foi pensada de forma simples. Ainda conforme a fã, pelo menos 12 fã-clubes cearenses já confirmaram presença na homenagem, que deve ocorrer às 15h.

"Como foi o lugar que ela fez o show aberto ao público, a gente pensou logo lá, mas vai ser uma coisa bem simples, só com os fãs mesmo. Não sabemos se vai dar tanta gente porque está todo mundo bem para baixo", explicou Alexsandra.

Ligação com Marília

Alexsandra Bruna foi uma das fãs que recebeu umas das últimas ligações de Marília, feitas poucas horas antes do acidente. Em entrevista ao Diário do Nordeste, ela relatou ter ficado surpresa com a ligação e disse que, quando a mãe a acordou dizendo que Marília estava na TV, chegou a pensar: "será se estão mostrando a minha chamada com ela?".

As duas conversaram por pouco tempo, mas Alexsandra conseguiu entender a ligação como um "presente". "Eu fiquei muito feliz. Fazia tempo que não falava com ela. A última vez foi em Ubajara. Fui a esse show me dando como presente de aniversário. Ela me recebeu muito bem, foi muito carinhosa", afirmou.

Culto para Marília

Parte da família e amigos da cantora Marília Mendonça participaram nessa quinta-feira (11) de um culto em homenagem à cantora, na Igreja Assembleia de Deus, em Goiânia. Na ocasião, a mãe da sertaneja, Ruth Dias, falou sobre o luto que tem vivido. As informações são do G1.

"Quero agradecer minha família que está toda aqui. Gente, é grande a perda, é dor demais. Perdi meu irmão, perdi minha filha e um produtor que era quase um filho, mas Deus tem me fortalecido", disse.

Na última sexta-feira (5), Marília Mendonça, o tio e o produtor dela, além do piloto e do copiloto do avião que levava a equipe para Minas Gerais sofreram um acidente e morreram no desastre aéreo.