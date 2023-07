Marília Mendonça completaria 28 anos em aniversário neste sábado (22); perfil homenageia a cantora

A cantora Marília Mendonça foi homenageada pelo seu aniversário neste sábado (22) em seu perfil oficial no Instagram. A goiana completaria 28 anos de idade.

“Feliz aniversário rainha Marília Dias Mendonça”, diz a legenda da publicação. No vídeo, há diversos momentos da vida da cantora, da infância ao último álbum gravado.

No texto que acompanha as imagens, Marília Mendonça é caracterizada como "uma menina que sorri com o olhar, uma mulher que aconselha com o exemplo, uma rainha que encanta o povo com o seu jeito e com a sua voz".