Marília Mendonça anuncia no 'Mais Você' live para maio; assista

Os fãs da sertaneja Marília Mendonça podem aguarda muita sofrência na primeira live da cantora em 2021. Ela anunciou no programa "Mais Você", na manhã desta terça-feira (13), a realização de uma transmissão ao vivo. O show virtual acontecerá no dia 15 de maio.

"Minha estreia aqui e é muito especial para mim. Dia 15 de maio vai ter live de Marília Mendonça. a galera coloque na agenda. É um anúncio que eu não tinha dado em nenhuma rede social ainda", declarou Marília Mendonça. A apresentadora comemorou a notícia em primeira e disse que irá mandar foto assistindo transmissão em casa para sertaneja.

Assista:

Como a maioria dos cantores solistas e bandas, Marília Mendonça está sem realizar eventos desde março do ano passado. Em 2020, a saída para ter momentos com os fãs foi a transmissão de shows virtuais. Ela realizou "Live Local com Marília Mendonça", "Workshow Live" e "Todos os cantos de casa".

Recorde mundial

Marília Mendonça chegou a ter considerada a live mais assistida no YouTube no mundo em 2020: A transmissão de "Live Local Marília Mendonça", no dia 8 de abril, atingiu 3,3 milhões de visualizações simultâneas. No repertório ela relembrou sucessos do início da carreira.

"Como era um mercado novo, a gente não sabia o que iria acontecer. Eu estava muito nervosa como se fosse gravar um DVD. Quando falaram que batemos o recorde, aí me empolguei e decidi ficar mais de três horas no ar”, declarou a sertaneja no "Mais Você", nesta terça-feira.