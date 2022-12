Marido de Danieze Santiago fala sobre acidente: 'Tenho uma nova data de nascimento'

Carlos Studart Neto, empresário e marido da cantora Danieze Santiago, falou no Instagram dos momentos de terror que viveu em acidente na cidade de Itarema (CE). Segundo o casal, um animal surgiu na frente deles e de outro veículo que vinha em sentido oposto. Ao tentarem desviar, os dois carros acabaram colidindo.

"Tenho uma nova data de nascimento. Dia 28 de novembro de 2022. Foi um milagre que Deus operou, né? Foi um impacto muito grande como aconteceu. Felizmente, são coisas que fogem da nossa vontade. Estava na estrade e de repetente um negócio na sua frente, você não tem o que fazer", relatou o empresário.

Veja relato de empresário sobre o acidente:

De acordo com Carlos Studart, eles estavam a apenas 30 km do centro de Itarema quando o acidente aconteceu. "Eu freei de uma vez, pra não pegar o animal. Creio eu que o outro carro também [freou], para desviar do animal, e acabou colidindo de frente com o nosso".

ATENDIMENTO MÉDICO

Carlos ainda falou sobre como o atendimento médico aconteceu. "Uma ambulância chegou rápido, uns 10 a 15 minutos. A gente foi pra Itarema, que era o hospital mais próximo. Chegando lá, fomos muito bem atendidos e transferidos para Fortaleza".

Carlos Studart Neto Empresário Cena realmente de terror que eu pensei que nunca fosse passar

Ainda no vídeo, ele agradeceu as mensagens de carinho dos fãs da esposa e também lamentou a morte do outro condutor. "Agradecer a Deus e todas as mensagens de preocupação que recebemos".

No acidente, o empresário quebrou a clavícula e duas costelas. Ele passa por cirurgia na manhã desta quarta-feira (30).

QUEM É DANIEZE SANTIAGO?

Natural da Paraíba, aos 25 anos, Danieze Santiago é referência no forró romântico. Dona de hits como "O mundo vai cobrar", "Te amo baby", "Amorzinho" e "É que eu não te esqueci".

A artista participou das bandas "Moleca 100 Vergonha" e "A Loba", mas segue em carreira solo.