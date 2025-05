Mari Fernandez celebra aniversário da namorada em cima de trio na Bahia

A cantora cearense Mari Fernandez se apresentou, nessa quinta-feira (1º), na Micareta da Feira, em Feira de Santana, na Bahia. Durante o show, a namorada da cearense, a influenciadora digital Júlia Ribeiro, subiu em cima do trio elétrico para fazer companhia à forrozeira, já que estava comemorando o aniversário de 22 anos.

Mari fez questão de ressaltar o companheirismo de Júlia: “Sempre que ela pode, ela me acompanha nos shows e realmente é muito bom quando a gente tá com o amor da vida do lado da gente para fazer show, a gente fica mais alegre, né”, disse, em entrevista ao g1.

Júlia e Mari assumiram o relacionamento amoroso publicamente somente em 2024. No Instagram, no entanto, antes do show na micareta, Mari revelou que as duas comemoram a data juntas há quatro anos.

“Essa já é a quarta vez que comemoro com você o seu aniversário, mas é a primeira vez que posso mostrar para o mundo o quanto você é especial para mim. Nesses 3 anos e meio, a gente já viveu tanta coisa, né? Muito obrigada por ter aparecido na minha vida, ter virado ela de cabeça para baixo e obrigada por mudar todos os meus planos para planos melhores. Eu te admiro muito”, escreveu a cearense.