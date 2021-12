Além do vasto legado musical, Marília Mendonça deixou uma linha de maquiagem pronta, cujo lançamento ocorre nesta terça-feira (14), em edição limitada. A informação foi divulgada pela Océane, marca escolhida pela Rainha da Sofrência para desenvolver os produtos.

O lançamento estava previsto inicialmente para ocorrer no último dia 4, mas foi adiado para esta terça, com o aval de Ruth Moreira, mãe da cantora.

"Marília estava muito empolgada com essa parceria. Desde o começo, me pedia opinião sobre quais cores escolher para os produtos que melhor representassem o estilo dela naquele momento. Ela dizia que eu iria amar a linha de maquiagem e realmente ficou linda. Nada mais justo do que fazer acontecer agora o desejo da minha filha", declarou Dona Ruth em comunicado enviado à imprensa.

Uma segunda coleção também completamente desenvolvida por Marília já está em produção para ser lançada em 2022. "Ela escolheu com carinho peça por peça porque tudo que ela ia fazer, ela queria ser perfeita naquilo", endossou ainda Ruth Moreira em vídeo de divulgação da linha.

Legenda: Marília Mendonça participou de todas as fases de desenvolvimento da linha de maquiagem Foto: Divulgação/Océane

"Grande sonho" realizado

Conforme a Océane, Marília Mendonça tornou-se parceira da empresa há mais de um ano, visando realizar o "grande sonho" de ter a própria linha de maquiagem.

"Sua música retratava aquilo que as mulheres sentem e tocava a alma de cada uma delas. Marília era assim, puro sentimento. Uma mulher de verdade que em todos os momentos, mostrava sua luz", diz publicação da empresa nas redes sociais.

Parte do valor das vendas será destinada a obras e causas sociais apoiadas por Marília Mendonça. "Assim era o seu desejo e assim será feito", complementou a Océane.

A edição lançada nesta terça é limitada, com venda exclusiva no site. A linha conta com batom líquido matte, blush, paleta de sombras e iluminadores, além de caneta delineadora.

Morte

Marília Mendonça morreu, aos 26 anos, após sofrer acidente aéreo no último dia 5 de novembro. A aeronave em que a artista estava caiu em uma área próxima à serra da cidade de Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais, com cinco pessoas a bordo. Todos os que estavam embarcados morreram.