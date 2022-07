Maiara grava vídeo na cama com Fernando Zor e aumenta boatos de reconciliação

Os comentários de que Maiara e Fernando teriam reatado o relacionamento pela décima vez ganharam repercussão nesta sexta-feira (15), após os dois aparecerem juntos em um vídeo publicado pela cantora nos Stories do Instagram.

Nas imagens, os artistas aparecem juntos em uma cama, respondendo a perguntas dos seguidores sobre o que já fizeram na vida, como passar por cirurgias, viajar de avião e aparecer na TV. Eles responderam apenas com sinais negativos e positivos com as mãos, mas sem dizer nada.

Casal já se separou 10 vezes

O casal, famoso pelas idas e vindas no relacionamento, anunciou o último término no início deste mês. A cantora deu a notícia para os fãs por meio das redes sociais, mas desabilitou a opção de comentários por conta da repercussão negativa.

Maiara e Fernando estão juntos publicamente há três anos. Nesse intervalo, fãs apontam que eles já se separaram 10 vezes. A última reconciliação teria acontecido no último mês de abril.

Quero receber conteúdos exclusivos do É Hit