Maiara fala sobre planos para um casamento ideal com Fernando

O casal Maiara e Fernando animou os fãs com o retorno do relacionamento. Apesar do desejo do público para realização do casamento entre eles, a sertaneja afirma que não há uma data para subir ao altar. As informações são da revista Quem.

"A gente não tem data ainda. Mas quando tiver, a gente avisa. A minha agenda de shows e a do Fernando graças a Deus estão super lotadas, a gente [ela e Maraisa] vem fazendo 'The Voice Kids' e quer entregar um DVD maravilhoso. Então, a prioridade é realmente o trabalho, fala mais alto", disse Maiara ao portal de notícias.

A sertaneja ainda deu detalhes de como seria o casamento ideal para ela: "Por mim, casávamos eu e ele com a família e tudo bem. Mas Fernando gosta de festa, a galera cobra também, nossos amigos querem participar deste momento".

Maraisa declarou que deseja ver a irmã realizanndo uma grande celebração de matrimônio. "Se for pra fazer festinha, nem faz. Pra mim, o melhor do casamento é a festa. Vamos ver se vai dar certo o dela [Maiara]. Deixa os outros irem na frente primeiro".

Casal confirmou retorno de relacionamento em abril

No mês passado, o casal Maiara e Fernando Zor trocou beijos em público, enquanto a cantora realizava um show com a irmã Maraísa. Assim, os dois confirmaram os boatos de que estavam juntos novamente.

Apesar disso, segundo o colunista Leo Dias, os dois têm optado por manter um relacionamento mais íntimo e menos exposto. Para isso, teriam estipulado uma série de regras em conjunto.