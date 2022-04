Maiara e Fernando Zor são vistos de mãos dadas em shopping e tiram foto com fã

Maiara e Fernando Zor foram descobertos juntos durante passeio em um shopping por uma fã, na terça-feira (19). Em São Paulo, os cantores tiraram selfie com a garota.

A seguidora compartilhou um vídeo dos dois andando de mãos dadas e conversando pelo shopping.

De acordo com a coluna do Leo Dias, Maiara e Fernando estipularam algumas regras para levar o relacionamento de cerca de três anos ao altar.



Eles estão evitando expor o novo namoro, sem levar à mídia desentendimentos, frustrações e momentos íntimos do casal. Isso, no entanto, não os impede de saírem juntos e demonstrarem o amor que sentem um pelo outro, como fizeram no show de domingo.

No evento, Fernando dedicou uma música para a namorada e os dois trocaram um beijo.

