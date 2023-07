Mãe de Marilia Mendonça é criticada após dar carro para irmão da cantora

A mãe de Marilia Mendonça, Dona Ruth, foi criticada nas redes sociais por presentear o filho, João Gustavo, de 21 anos, com um carro. Por meio do Instagram, o jovem compartilhou uma foto do veículo e agradeceu à matriarca.

"Me falta palavras para agradecer nesse momento, felicidade transborda em mim”, escreveu ele na legenda, com uma sequência de fotos do automóvel, um Chevrolet Cruze, preto, avaliado em R$ 150 mil.

“Primeiramente agradecer a Deus por todas as bênçãos que ele tem derramado na nossa vida, segundamente agradecer a minha mamãe por esse presente maravilhoso, agora vai andar de carrão comigo. Não pode ter medo, hein”, completou o irmão da cantora.

Veja publicação

Críticas

Nos comentários da publicação, no entanto, alguns internautas deixaram mensagens negativas, sugerindo que a família estaria "desfrutando a herança" deixada por Marília ao filho dela, o pequeno Léo.

"Coitadinha da Marília, tomara que quando o Léo crescer tenha algo pra ele desfrutar ainda”, escreveu um seguidor. “Efeito Marília Mendonça. Está começando a gastar o dinheiro da finada”, disse outro.

Dona Ruth chegou a rebater um dos comentários, deixando claro sua chateação. "quando você for dar sua opinião, que por sinal ninguém pediu, leia um pouco mais sobre herança e quem são herdeiros de quem, amora”, respondeu.

Apesar das críticas, diversos fãs saíram em defesa de Dona Ruth e fizeram uma reflexão sobre o assunto.

"Pessoal falando da herança… A herança é do filho da Marília, dona Ruth não vai sair gastando porque ela tem que prestar conta! Se fosse assim, ela já teria dado o carro há tempos, bando de amargurados”, defendeu uma seguidora.