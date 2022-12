Mãe de Anny Vitória pede empatia com filha em rede social; cantora estava desaparecida

Ana Paula Maria da Silva, mãe da cantora Anny Vitória, se pronunciou sobre o sumiço da filha após a jovem ser localizada na tarde de segunda-feira (19). A pernambucana, radicada no Ceará, passou dois dias desaparecida após realizar compras em um shopping do bairro Jóquei, em Fortaleza.

"Anny é uma adolescente de 15 anos que passou por uma situação traumática. Empatia é tudo que precisamos no momento", afirmou a mãe da garota em publicação no Instagram.

Veja depoimento de mãe de Anny Vitória:

Conforme o empresário da jovem, os familiares receberam uma mensagem do número da cantora com informações para busca-lá em uma avenida do bairro Serrinha.

Após encontrar Anny Vitória, a família foi até a 12ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e, em seguida, para um hospital.

Anny Vitória é natural de Fazenda Cágado, zona rural de Floresta, no sertão de Pernambuco. Ela, a mãe e a irmã, Nicole, viviam da pesca.

"Pedimos compreensão em determinados comentários, o ocorrido já está sendo investigado e, à medida que as investigações forem evoluindo, poderemos esclarecer tudo da melhor forma", declarou a mãe da garota. Ela não informou se a cantora sofreu qualquer tipo de violência.

O desaparecimento

Ana Paula Maria da Silva estava no segundo andar do shopping quando a filha decidiu comprar maquiagens em outra loja, no primeiro piso.

Enquanto visitava uma loja de roupas femininas, ela decidiu tentar contato com a filha, mas sem êxito. A mãe da cantora continuou mandando mensagens e também fez ligação.

O celular da jovem só informava que estava desligado, solicitando deixar mensagem na caixa postal.

No Instagram, Anny Vitória soma 395 mil seguidores. No TikTok, ela ultrapassa a marca de 900 mil fãs

Buscas em shopping

Ana Paula acionou o serviço de segurança do shopping. Logo, foram iniciadas buscas. Salas de cinemas, banheiros e lojas foram visitadas na tentativa de encontrar a jovem, mas sem sucesso.

A mãe da cantora ficou até o horário de fechamento do shopping procurando a filha.

Sem sucesso nas buscas, ainda na madrugada de domingo, ela buscou o 34º Distrito Policial para realizar um Boletim de Ocorrência sobre o desaparecimento da filha.

O North Shopping Jóquei informou, em nota, que tomou conhecimento do caso e orientou os familiares sobre os procedimentos que deveriam ser seguidos junto aos órgãos competentes.

"O empreendimento segue à disposição das autoridades para apoiar no esclarecimento dos fatos", informou o shopping.

O caso foi registrado na madrugada de domingo (18), no 34º Distrito Policial (DP) e transferido para o 12º Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), unidade policial que segue investigando o caso.