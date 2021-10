Luísa Sonza compartilha look ousado no Instagram e anuncia: 'de volta'

A cantora Luísa Sonza voltou a chamar a atenção no Instagram neste sábado (16). A artista compartilhou uma sequência de fotos da rede social de uma noitada com amigos, na qual usou um look bastante ousado.

O visual, majoritariamente branco, conta com uma minissaia com recortes e um top também cortado. Completam a produção, bota e adesivos prateados — estes últimos nos mamilos da cantora.

Na postagem, ela escreveu "I keep faking love with u" ("Eu continuo fingindo amor com você", do inglês). Em uma das fotos, há outras palavras: "I'm back" ("Eu voltei").

Nos comentários, a artista recebeu diversos elogios de fãs. "Maravilhosa", "deusa", "perfeita" e "linda" foram alguns dos que despontaram em meio a uma série de emojis de coração e fogo.

Legenda: Cantora recebeu diversos elogios após publicação Foto: reprodução/Instagram

Pausa nas saídas

Conforme o portal Metrópoles, a intérprete de "Melhor Sozinha" está voltando a sair com amigos e a compartilhar os momentos com o público.

Em agosto, ela compartilhou série de registros em um barco com algumas companhias, o que fez alguns seguidores acreditarem em um possível affair com o cantor Pedro Calais, vocalista da banda Lagum. O passeio se deu após término com o cantor Vitão.

Recentemente, a gaúcha anunciou, no Twitter, que havia parado de beber.