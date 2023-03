Luísa Sonza chora após ser proibida por gravadora de lançar álbum ao vivo

Em desabafo nas redes sociais, a cantora Luísa Sonza chorou ao contar que foi proibida pela gravadora Universal de lançar um projeto ao vivo da turnê 'O Conto Dos Dois Mundos', com hits do álbum DOCE 22. No vídeo publicado nesta sexta-feira (3), a artista fez críticas à empresa, alegando que ela e a nova gravadora, a Sony, estão dispostas a ceder os direitos do projeto.

O relato da cantora causou grande repercussão no Twitter. Fãs subiram a hastag "UNIVERSAL LIBERA A LUISA", que chegou ao segundo lugar entre os assuntos mais comentados da rede social nesta noite.

"Os fãs sabem que sempre sonhei fazer um ao vivo, ainda mais do DOCE 22, que é tão importante. Fiz o ao vivo de um show da turnê O Conto Dos Dois Mundos, que tá lindo. Quando eu descobri que a Universal não iria liberar, eu evitei escutar. Está a coisa mais linda do mundo. Quem é artista sabe que a gente ama o que faz. Me dói demais pensar que tanta gente trabalhou nisso e, simplesmente, não liberam", iniciou Luísa.

Assista ao vídeo

Sonza afirmou que daria todo o dinheiro à gravadora caso o ao vivo do projeto fosse liberado. "Eu já ofereci, eles podem pegar todo o dinheiro disso, eu só quero que esse ao vivo saia. Eu só queria ter o ao vivo do meu show, do DOCE 22, que foi tão importante na minha vida, e vocês viveram isso comigo. Só queria uma celebração de tudo, e os caras não liberam. O que custa? Isso é uma obra minha. Eu dou todo o dinheiro que eles quiserem, tudo", disse.

Ainda no Twitter, Luísa comentou sobre a "sensação de impotência" e publicou alguns trechos de áudios da turnê, como "Melhor Sozinha", "Penhasco" e "INTERE$$EIRA".