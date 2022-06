Luciano Camargo canta em casamento do filho: veja vídeo

O filho de Luciano Camargo, Nathan, se casou novamente com a esposa, a influenciadora digital Izabella Camargo, nessa segunda-feira (6), em Goiânia, Goiás. Na ocasião, a entrada da noiva foi embalada pela voz do sogro cantando o sucesso "Eu Juro", de Leandro & Leonardo.

Os dois já haviam se casado em 2021, mas, devido às restrições imposta pela pandemia da Covid-19, celebraram a união apenas com um jantar ao lado de familiares e amigos.

A cerimônia dessa segunda-feira reuniu os parentes e os conhecidos do casal, incluído diversos famosos, entre eles o cantor Marrone, que foi um dos padrinhos; Jéssica Beatriz Costa, filha do cantor Leonardo; Lucas Guimarães, marido de Carlinhos Maia; o ex-BBB Caio Afiune e outros.

O evento foi transmitido online, através do canal que Nathan e Izabela mantém no YouTube. Ao todo, o vídeo acumula mais de 17 mil visualizações.

