Lucas Lucco nega caso amoroso com Luan Santana: 'se eu gostasse de homens vocês já estariam sabendo'

O cantor e compositor mineiro Lucas Lucco decidiu pôr fim aos boatos de que ele e o cantor Luan Santana tiveram um caso amoroso no passado.

Lucco falou sobre o assunto na segunda-feira (4), após abrir uma caixa de perguntas no Instagram e um seguidor perguntar: “Lucas, o que você tem a dizer sobre a fofoca envolvendo você e Luan Santana?”.

Logo em seguida, o cantor respondeu ao questionamento. “Vou falar pra vocês um negócio. Se eu gostasse de homem vocês já estariam sabendo há muito tempo. Vocês não me conhecem, não. Hoje eu estou casado, graças a Deus, com um filho lindo”.

Boatos apontam que Lucas Lucco e Luan Santana teriam uma 'amizade colorida' há anos e que, inclusive, chegaram a desenvolver um romance, que esfriou.

Lucas Lucco é casado com a modelo Lorena Carvalho, com quem tem o filho Luca, de 6 meses. Já Luan Santana revelou no programa “Altas Horas”, exibido pela TV Globo no último sábado (2), que está namorando.

Na ocasião, o apresentador Serginho Groismann perguntou sobre o anel que Luan usava no dedo. Mas ele informou se tratar apenas de um anel de compromisso. "Esse anel aqui... estou namorando, estou namorando ainda", respondeu o cantor.