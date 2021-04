Lucas Boquinha, sucesso do piseiro, une funk e humor em álbum com 12 músicas

O nome é novo no mercado musical cearense, mas já é forte em diversas redes sociais. Lucas Boquinha, nascido em Ceará-Mirim (RN), ganha espaço nas playlists de música no Nordeste. Sendo representante do piseiro, o forrozeiro acaba de lançar álbum com 12 músicas. A canção “Desce Deslizando”, por exemplo, abriu portas para o forrozeiro.

O setlist do álbum “Poeirão”, com um bpm mais rápido e referências do funk nas letras e nas batidas, “apresenta um estilo que veio do povo, que nasceu do forró, e se no forró tradicional, quando a gente dança já levanta poeira no arrasta-pé, agora então que dançamos mais rápido, levanta o poeirão”, explica o cantor.

Com 12 faixas no álbum, Lucas Boquinha une toda a irreverência do nordestino no repertório. Em “Acabou a Água”, ele mixa o refrão do funk de mesmo nome que está fazendo sucesso no TikTok atualmente.



Na música “Solteirinho”, ele usa o áudio do meme “eu vou mandar um wee” na introdução. E a influência do funk já aparece de cara no nome de outras faixas, como “Kika no Forrozão”, “Senta pros Malocas” e “Desce Deslizando”.

Humor no palcos

Lucas Boquinha começou a vida artística tocando bateria em grupos de forró aos 15 anos. Em 2018, iniciou carreira solo e virou nome frequente nos piseiros e paredões do Nordeste. Com a irreverência e bom humor como marcas registradas, o cantor que costumava fazer shows vestido de superman antes da pandemia, sempre traz pitadas de comédia aos seus projetos.

“Gosto de fazer vídeos mais engraçados, dançando de um jeito diferente, brincando sempre. Acho que ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, nós artistas temos mais é que levar bom humor e esperança para os nossos fãs”, revela Lucas Boquinha.

Clipe com cearense Eric Land

Em fevereiro deste ano, Lucas Boquinha gravou clipe de "Desce Deslizando" com o cearense Eric Land. A produção audiovisual contou com paredão e dancinha viral. O clipe alcançou mais de 7 milhões de visualizações.

A produção audiovisual contou com participação dos influenciadores digitais Hiago Arraes e Odette.

