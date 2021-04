Lives de maio com shows de axé, forró e sertanejo; veja programação

As lives seguem sendo a saída de nomes do axé, forró e sertanejo para ficarem próximos dos fãs. Em maio de 2021, a agenda de transmissões reúne nomes locais e nacionais em shows pela internet.

Veja programação:

Ivete Sangalo - Live das Mães

Legenda: Em fevereiro deste ano, Ivete Sangalo realizou live de Carnaval Foto: Reprodução/Instagram

A cantora baiana prepara transmissão para o dia 9 de maio, às 18h. O repertório será todo dedicado as mães. A live será feita pelo YouTube.

Batista Lima - 45 anos

Legenda: Batista Lima é conhecido nacionalmente por passagem na banda Limão com Mel Foto: Reprodução/Instagram

O cantor de forró Batista Lima, um dos nomes mais conhecidos do forró eletrônico, anunciou live para comemorar aos 45 anos de vida. A transmissão, nomeada por "Um Acústico com Amigos", acontecerá no dia 8 de maio, às 20h, pelo YouTube.

Toca do Vale e Zé Cantor

Legenda: Forrozeiros carregam bandeira do forró desde 1990 Foto: Reprodução/Instagram

Os cantores farão a live "Viva o Forró" no dia 8 de maio, às 20h. Os fãs dos forrozeiros poderão acompanhar transmissão pelo YouTube.

Luan Santana com Fernando e Sorocoba

Legenda: Trio promete grandes modões do sertanejo Foto: Reprodução/Instagram

No dia 8 de maio, véspera do Dia das Mães, o trio se reúne para realizar a live show Luz da Terra, a partir das 20h. A transmissão acontecerá pelo YouTube. Com direção de Catatau, o show terá a duração de três horas e promete ter participações especiais.

Marília Mendonça

Legenda: Sertaneja prepara repertório com grandes sucessos da carreira Foto: Reprodução/Instagram

Os fãs da sertaneja podem aguarda muita sofrência na primeira live da cantora em 2021. Ela realizará show virtual no dia 15 de maio. A transmissão acontecerá pelo YouTube.