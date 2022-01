Larissa Ferreira agradece apoio recebido após denunciar assédio

Larissa Ferreira, uma das vocalistas da banda Mastruz com Leite, usou seu Instagram para agradecer o apoio recebido dos fãs após denunciar ter sofrido assédio por um de seus colegas de banda. O nome do assediador não foi divulgado.

"Já estou no ônibus pra viajar! Vai dar tudo certo, porque Deus é maravilhoso, minha família e meu marido são tudo pra mim! E vocês estão sendo especiais. Muito, muito obrigada de coração. Eu não tenho palavras pra descrever o que estou sentindo. Eu não consigo acompanhar os directs e menções, mas estou vendo o que eu posso! Eu sei que é verdadeiro da parte de cada um!", disse ela nos stories.

Segundo o post de Larissa, ela decidiu denunciar o assediador não apenas por sua segurança pessoal, mas para ajudar outras mulheres que passam por situações semelhantes. A cantora afirmou que a impunidade no Brasil em casos de assédio é grande, e que a justiça precisa ser feita.

"O motivo de eu expor essa situação e me expor não foi para prejudicar ninguém, nem mesmo o assediador, mas sim para alertar as famílias de que não é qualquer um que a gente dá uma dormida por bondade, e encorajar as pessoas vítimas de assédio e abuso a não se calarem, irem atrás de seus direitos e não deixar que esses doentes fiquem impunes! Só quem passa por isso sabe o quanto é horrível e traumatizante", lamentou.

Mesmo sem denúncia formal, o Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis (DPGV), divisão da Polícia Civil do Ceará, iniciou investigações sobre o caso nesta quarta-feira (5).

Entenda o caso envolvendo uma das vocalistas do Mastruz com Leite

O caso veio a tona nesta terça-feira (4), também pelo Instagram, quando a cantora deu detalhes do ocorrido. Ela explicou que o fato aconteceu na casa dela, enquanto dormia ao lado do marido.

O marido de Larissa, também integrante da banda, convidou o homem para dormir na casa deles para um melhor descanso depois de um show. Após jantar e tomar algumas cervejas, o trio decidiu ir dormir.

O músico convidado ficou hospedado ao mesmo quarto do casal, em uma rede. Em determinada hora da noite, Larissa disse ter sentido o homem em cima dela na cama dando beijos e acariciando o rosto dela.

A cantora ainda declarou ter sentido o homem colocando a mão dela nas partes íntimas dele. "Este homem fez isso comigo eu deitada na minha cama e o meu marido do meu lado. A pessoa abusou de mim, assediando. Eu deitando na minha cama", falou a cantora emocionada.

Na hora, Larissa disse que ficou paralisada para evitar um conflito do marido com o convidado. Ela disse ainda que deu uma "braçada" para tirar o rapaz de cima dela.

Larissa Ferreira Cantora de forró Já chega! Eu fui assediada dentro da minha casa, do lado do meu marido. Pelo amor de Deus! Se a minha filha tivesse em casa?

Crise de ansiedade

Em mais de 15 minutos de vídeo, Larissa Ferreira relatou os momentos que passou em casa. Ela disse não ter contado ao marido de imediato por medo que ele fizesse algum ato contra o músico da banda.

A cantora disse que teve uma grande crise de ansiedade e vomitou por alguns dias. A decisão em falar só veio com a proximidade do reencontro com o músico. A agenda de shows já começou novamente em janeiro.

Larissa disse que após contar ao marido falou com a direção da banda e foi atendida pelo grupo de forró. "Ele tá fora", declarou.

Em nota, a banda declarou que se solidariza com a Larissa Ferreira. "A empresa já está tomando as medidas quanto ao músico e está providenciando apoio à cantora, que está fragilizada, mas acolhida pela família e amigos". A banda ressaltou ainda que "repudia toda e qualquer forma de abuso contra mulheres, seja físico, psicológico ou sexual". Por fim, a manifestação declara que está dando assistência e oferecendo suporte para a cantora.