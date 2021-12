Kevinho e o pai são diagnosticados com Covid-19

O cantor de funk Kevinho foi diagnosticado com Covid-19, na segunda-feira (21). Ele postou uma série de vídeos no Instagram, na noite de quinta-feira (23), relatando a situação dele e do pai — ambos testados com a doença.

“Informamos que o cantor Kevinho apresentou no último dia 19/12/21 quadro clínico com fortes dores de cabeça. Após realizar exames RT PCR no Hospital Sírio-Libanês, no dia 21/12 foi confirmado diagnóstico de COVID-19. Hoje pela manhã, realizou exames laboratoriais no hospital e todos normais”, diz comunicado divulgado pela assessoria de imprensa do artista.

Em vídeos na rede social, Kevinho disse ter preocupação com a saúde do pai.

“Ele já tem uma certa idade, é fumante há mais de 35 anos. Isso preocupou bastante a gente. Estamos sendo acompanhados pelo doutor Davi Uip”, detalhou.

Assista ao vídeo gravado por Kevinho

O funkeiro ainda pediu aos fãs para que procurem os postos de vacinação para tomar a imunização.

Kevinho e o pai tomaram as duas da vacina.

Quero receber conteúdos exclusivos do É Hit