Justiça condena Belo a pagar mais de R$ 500 mil por faltar show em SP

O cantor Belo foi condenado pela justiça de São Paulo a pagar cerca de R$ 515 mil por não comparecer a um show no dia 11 de março deste ano na cidade de Campinas, em São Paulo. A ação teve autoria da empresa Vidotti Eventos, que havia contratado o artista.

Segundo o processo, obtido pelo portal UOL, o show deveria ter sido realizado em março, mas a empresa foi informada que o cantor não compareceria ao local pouco mais de uma hora para a abertura dos portões.

Após relatar "desrespeito sem cabimento" à Justiça, a empresa contratante relatou que o show ocorreria na mesma hora da festa de aniversário do cantor Thiaguinho, amigo pessoal do cantor Belo.

Condenação de empresa

A empresa Digital Prime, responsável pelas apresentações de Belo atualmente, também foi condenada em meio ao processo. Na defesa, a empresa alegou que a Vidotti descumpriu os termos assinados previamente, alterando o local do show no dia anterior sem autorização ou conhecimento.

Além disso, alega a Digital Prime, o local do show teria sido alterado pela falta de alvarás necessários para a realização da apresentação no endereço previsto originalmente.

Na mesma argumentação, a empresa cita que o valor, então, não teria sido devolvido de forma integral porque o descumprimento teria ocorrido por parte da empresa contratante.

Em decisão, o juiz Gilberto Franseschini afirmou que a defesa foi apresentada fora do prazo legal e rebateu afirmando que o novo local do show possuía as autorizações necessárias para receber o artista.

"Inegável que inexecução do contrato gerou sentimento de nervosismo, frustração, tristeza, constrangimento e humilhação à empresa autora, com potencial para abalar o psicológico, sobretudo por atuar no ramo do entretenimento e ver comprometido seu bom nome em razão do ocorrido", diz a decisão inclusa no processo.