Jojo Todynho pergunta ao marido se pode criar perfil no Only Fans e 'leva bronca'

A cantora Jojo Todynho "levou uma bronca" do marido ao dizer que estava pensando em investir em carreira no Only Fans, uma plataforma majoritariamente para conteúdo adulto. "Tá maluca? Não vai abrir, não", disse Lucas Souza.

Jojo estava conversando com fãs no Instagram quando revelou o desejo de criar uma conta no site. Ela pediu permissão ao companheiro: "Minha vida, posso abrir um Only Fans?".

Ela ainda brincou tentando "amenizar" a situação, dizendo que só postaria conteúdos para ele. "Eu já tenho isso no WhatsApp, na conversa contigo", retrucou o marido da funkeira.

O relacionamento da dupla sempre é comentado pela própria artista. "Eu falo para vocês que eu gosto de rusticidade, homem rústico e meu marido é rústico. O que que é isso? Não tem negócio de mimimi, entendeu? É tapão na cara mesmo, puxar cabelo. O bagulho é doido, filha, é porrada", disse a carioca nas redes sociais nessa quarta-feira (27).

