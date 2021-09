Joelma nega romance e diz que 'fazendeiro gato' é personagem do clipe de nova música; assista

A cantora Joelma comentou, nesta quinta-feira (23), sobre os rumores de que estaria namorando o "fazendeiro gato" Ewerton Martin. Em entrevista exclusiva ao Fofocalizando, do SBT, a paraense negou o romance e disse que ele é o personagem do clipe de "Sim", nova música lançada pela artista no projeto "Isso é Calypso".

"Gente, eu não estou namorando. Eu estou solteira, por favor, gente, eu estou solteira. O casamento foi no clipe, o romance foi no clipe, eu estou solteira, avisa aí", afirmou Joelma, acrescentando que não rolou "nem um climinha" com o modelo.

No clipe, os dois encenam uma história de amor e se casam. Foi a primeira vez que a cantora atuou e deu um beijo técnico.

"Eu não queria fazer as cenas, só cantar. Eu queria colocar um casal de atores para fazer a história, mas ninguém aceitou. Meu diretor falou: 'não, tem que ser você'", explicou.

Interação nas redes sociais

Antes do lançamento do clipe, Joelma e Ewerton Martin trocaram curtidas e comentários nas redes sociais, o que deixou os fãs curiosos.

Questionada, a artista falou que a interação foi para promover a música nova. "Aquilo lá foi Marketing, gente", declarou, rindo.

O modelo também concedeu entrevista ao programa da emissora paulista e revelou que não está disponível. "Não estou solteiro. Estou namorando, e não é com a Joelma".

Nova fase

A cantora e o ex-marido e ex-parceiro na Banda Calypso, Ximbinha, travam uma batalha na Justiça pelo uso do nome da marca. Em meio ao imbróglio jurídico, a paraense voltou a usar o título "Calypso" e engatou uma nova fase da carreira.

"Eu não tenho como desvincular a Joelma da Banda Calypso e nem a Banda Calypso da Joelma, porque a minha identidade está lá 100% no cantar, no dançar, no figurino, na abertura toda. E o repertório todo desse novo trabalho, dessa turnê é 100% Banda Calypso, é a minha herança, que eu vou levar para o resto da vida, as músicas da Banda Calypso são minhas pro resto da vida. Então eu posso usar da maneira que eu quiser, quando eu quiser", contou.

A artista comemorou o atual momento da carreira, que reúne músicas antigas e novas. "Está sendo incrível. Eu acho que eu estou no meu melhor momento. Agora eu me lancei como compositora. Eu não esperava esse 'boom' todo. Eu estou me sentindo muito completa".

Assista ao clipe

