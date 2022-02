João Neto, dupla de Frederico, é diagnosticado com câncer de tireoide

O cantor sertanejo João Neto, dupla musical de Frederico, revelou diagnóstico de câncer de tireoide no Instagram. Nesta quarta-feira (16), ele publicou vídeo falando sobre o início do tratamento após realizar exames de rotina em dezembro do ano passado.

“Decidi compartilhar com vocês esse meu momento. É uma doença silenciosa, nunca senti absolutamente nada, e gostaria de deixar um alerta a todos para se cuidarem. Façam exames de rotina, é muito ruim ser pego de surpresa como eu fui”, declarou o artista em comunicado.

Assista depoimento de cantor:

O cantor passará por uma cirurgia para a retirada do carcinoma no Hospital de Amor, conhecido como Hospital de Câncer de Barretos, localizado no interior de São Paulo.

“Conto muito com as orações de todos, com o pensamento positivo de cada um de vocês. Vou ficar em um hospital que é referência no mundo e se Deus quiser vai dar tudo certo”, declarou o sertanejo o cantor.