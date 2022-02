João Gomes revela passar por problemas de saúde mental

Uma das revelações do piseiro, João Gomes, 19, disse em suas redes sociais estar passando por problemas relacionados à saúde mental. O artista disse estar muito cansado e com "vontade de sumir".

"Tô postando isso fora do roteiro hoje, turma, porque só Deus sabe o quando tava me sentindo esses dias. Meio ansioso. Com a mente cansada e quem tava próximo de mim sentia muito isso… tava sentindo vontade de sumir e pedindo a Deus muita força", disse o cantor em seu Instagram.

João postou fotos no Campus Petrolina, no Sertão de Pernambuco. "Esse é um lugar que meu coração [ama]. Todo meu carinho e onde toda dedicação começou. Nem sei como terminar de escrever isso agora. Já que revelei um pouco do que penso quando fico só", continuou.

"Mas queria pedir a Deus pra conservar e nunca deixar esquecer o que tem de mais bonito nos velhos amigos. Nas simples lembranças e o quanto eu tive vontade e fui ajudado pra realizar meus sonhos", concluiu.