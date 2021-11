João Gomes reduz consumo de café e diz: "é que eu exagerava"

O cantor João Gomes explicou no Instagram, na tarde desta quarta-feira (3), que segue com o consumo de café em menor quantidade durante o dia. Alguns veículos noticiaram que o cantor estava com quadro de refluxo e chegou a ser proibido de ingerir o líquido.

"Sobre o cafezinho, eu não parei de tomar não, doido. É porque eu tomava no rojão que era o dia todo. Ai teve que dá uma diminuída para continuar tomando", explicou João Gomes em stories.

Veja explicação de João Gomes:

Jeovanny, amigo sanfoneiro do pernambucano, participou de vídeos de cantor e confirmou consumo exagerado: "De cinco em cinco minutos".

Nas redes sociais, o cantor não esconde o quanto gosta de café. Em ensaios, em conversas com amigos, nos camarins de shows, sempre é presente.

Boa parte dos cantores evita o consumo exagerado de café para evitar a desidratação das pregas vocais, além de problemas gástricos.

