João Gomes conhece estátua de Belchior em passeio por Sobral

O cantor pernambucano João Gomes realizou show em Sobral (CE), no sábado (18). Mesmo com o tempo curto na cidade, ele passeou e conheceu a estátua do ídolo musical Belchior.

Aos 19 anos, João Gomes tem Belchior como uma das inspirações para escrever.

João Gomes Cantor Há muito tempo estou longe de casa também… e passei o dia todo pensando em algum trecho de sua música que fosse legal para colocar na legenda. O quando aprendo ouvindo e o tanto que é acolhedor particularmente a sua música. Não dava para ser só um trecho

Ainda na rede social, o cantor lamentou não ter conhecido Belchior em vida. "Pois é, turma… não tive a chance de conhecer o cara que mais sou fã. Mas só de tá aqui… eu te agradeço muito, Belchior".

Homenagem em Sobral

Homenageado com uma estátua em tamanho real na Praça São João, a estátua de Belchior é feita de bronze e retrata o sobralense cantando com um violão nas mãos.

Encomendada pela Prefeitura de Sobral, a estátua foi inaugurada em 2019, durante a semana de aniversário de 73 anos do cantor.