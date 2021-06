Japinha Conde canta sobre fim de relacionamento em feat com Xand Avião; veja entrevista

A carioca Japinha aposta em mais um feat na carreira. "Garrafa Virada", em parceria com Xand Avião, foi gravada em DVD filmado em Fortaleza. A vocalista do Conde do Forró uniu piseiro e sertanejo no projeto audiovisual. Os fãs podem ver e ouvir o trabalho nos aplicativos de música e no YouTube.

"O single fala de uma situação em um relacionamento que está prestes a acabar e que a grande maioria de nós já viveu, por isso acredito que muita gente vai se identificar com a letra. O Xand é maravilhoso e amei gravar com ele", ressaltou Japinha.

Veja entrevista:

A composição de "Garrafa Virada" é uma parceria assinada por Caio Sanfoneiro, Kaleb Junior, Vitinho Sanfoneiro, Felipe Amorim e Kadu Martins.

Além de Xand Avião o DVD contou com a participação de Tierry, MC Rogerinho, Lauana Prado, Léo Magalhães, Luiza e Maurílio.

Carreira

A trajetória de Japinha estourou em plena pandemia do coronavírus. O single "Romance Desapegado" estourou nos apps de música. O clipe possui o expressivo número de 246 milhões de acessos o que mostra bem a força da artista no mundo digital.



O hit foi lançado em setembro, caiu no gosto popular e chegou ao topo do YouTube com mais de 105 milhões de views em apenas 2 meses, chegando a 2° posição no top 100 da plataforma no Brasil e ficou entre as 50 virais do mundo, além de estar entre as 5 mais tocadas nas rádios brasileiras.