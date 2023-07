Ivete lamenta acidente com trio elétrico no Fortal e reforça segurança para o 2º dia do bloco

Após o acidente na noite do último sábado (22) envolvendo o bloco de Ivete Sangalo no Fortal 2023, a cantora se manifestou nas redes sociais lamentando o ocorrido e garantindo maior segurança no segundo dia de apresentação no evento.

"Venho aqui primeiro dizer a vocês que estou muito consternada com tudo o que aconteceu ontem", diz a artista, maquiada e dentro de um veículo em movimento. "Estávamos num dia muito feliz, o bloco desfilando lindamente, e teve um ocorrido na frente do bloco, onde algumas pessoas se machucaram muito", ressaltou, na publicação na tarde deste domingo (23).

Segundo ela, as informações que obteve da diretoria e do setor de segurança do Bloco Village, o qual comanda, durante o episódio, foram de que ela e a banda poderiam ficar no trio "um pouco parados" e, então, continuar o show, uma vez que estava "tudo verificado".

"Fui pra casa dormir. Quando acordei, comecei a me arrumar e tive a informação de que muitas pessoas tinham se machucado e que o bloco já estava assistindo todas elas", completou a cantora.

Ivete Sangalo Cantora "Quero colocar o quão importante é para mim a segurança de vocês, a minha segurança, a nossa alegria e nossa presença na avenida"

Decisão sobre apresentação no segundo dia

Na sequência, Ivete explica que ela e a equipe do bloco passaram o dia tendo reuniões a fim de decidir se subiriam ou não ao trio elétrico para a segunda noite de show, neste domingo (23).

"Foi assegurado a nós todos que estava tudo transcorrendo bem, que todos estavam assistidos. [Agora] estou a caminho do trio, e toda a diretoria do bloco me deu tranquilidade pra que possamos voltar à avenida e fazer um dia muito especial".

Por fim, a baiana afirma querer contar com a alegria do público, destacando que está ciente "do quão o bloco está assistindo e ajudando as pessoas atingidas".

"A segurança, que está colocada sempre em primeiro lugar, será ainda mais fortalecida, vigiada, pra que tudo corra muito bem. Agradeço a vocês pelo carinho e pelos dias lindos que a gente tem aqui em Fortaleza".

Bloco Village se pronuncia

Além da fala de Ivete, o Bloco Village publicou uma nota no perfil oficial do Instagram. No texto, toda a situação é contextualizada e destaca-se que Ivete, assim que percebeu a ocorrência do acidente, parou imediatamente o trio e disponibilizou a equipe para dar "todo o apoio possível".

"O Bloco Village pede sinceras desculpas pelo ocorrido, reforça que prestou todo apoio aos foliões e garante que está organizado e seguro para que os foliões curtam o domingo com muita tranquilidade", conclui.

Veja a nota completa:

O Bloco Village vem a público manifestar-se sobre o lamentável incidente que aconteceu na noite de ontem.

Durante o desfile do bloco no Fortal, houve a ruptura da estrutura de abre-alas que separa os blocos, o que resultou no estreitamento do espaço destinado aos foliões, ocasionando ferimentos em alguns participantes do evento.

Assim que percebeu a ocorrência do incidente, a artista Ivete Sangalo parou imediatamente o trio e, apesar de não ter nenhum responsabilidade sobre o ocorrido, disponibilizou sua equipe para dar todo o apoio possível, só seguindo com sua apresentação após ser informada pela produção do bloco de que a situação estava absolutamente controlada.

Ao mesmo tempo, para controlar a situação, o bloco mobilizou imediatamente as suas equipes de seguranças e socorristas, que adotaram todas as medidas necessárias à resolução do problema e ao suporte às pessoas que se machucaram.

O Bloco Village pede sinceras desculpas pelo ocorrido, reforça que prestou todo apoio aos foliões e garante que está organizado e seguro para que os foliões curtam o domingo com muita tranquilidade.

O que aconteceu

No último sábado (22), durante show do Bloco Village, comandado por Ivete Sangalo, o trio elétrico, ao fazer uma curva para iniciar a segunda volta, acabou por imprensar parte do público contra o alambrado que delimita a pista da festa.

Com o susto, e enquanto o carro continuava avançando, uma parcela dos foliões teria tentado correr e ultrapassar a barreira de segurança, o que teria gerado confusão e deixado mais pessoas feridas.

Em relatos e vídeos publicados nas redes sociais, foliões mostraram ferimentos e reclamaram do atendimento recebido após a ocorrência

Em nota, a organização do Fortal informou que registrou o "incidente" durante a apresentação de um dos blocos, "quando os foliões empurraram a estrutura de separação dos blocos e os seguranças tiveram que suspender para evitar maiores danos".

Durante o episódio, segundo eles, seis pessoas tiveram ferimentos leves, mas rapidamente receberam assistência das equipes de segurança.

