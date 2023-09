Irmão de MC Marcinho se emociona ao jogar cinzas do cantor no mar; veja vídeo

Mauro Garcia, irmão de MC Marcinho, se emocionou ao jogar as cinzas do cantor no mar de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (1º). No momento da despedida, Mauro estava acompanhado da irmã Gisa Garcia. Um dos maiores nomes do funk no Brasil, Marcinho morreu em 26 de agosto, após passar meses internados.

"Gente, estamos em Cabo Frio, o lugar que meu irmão mais amava, onde ele sempre estava de folga, de férias, a gente vinha com a família. Acho mais justo a gente jogar as cinzas dele aqui, em Cabo Frio. É a nossa despedida, mais uma. Que abençoe ele, e que de lá ele possa nos abençoar. Ele vai estar sempre nos nossos corações. Descanse em paz, meu irmão", declarou.

Na legenda da publicação, Mauro declarou mais uma vez o amor ao irmão. "Te amaremos eternamente", escreveu.

Acidentes e problemas de saúde

No ano de 2006, o artista foi vítima de um grave acidente de carro que matou o seu primo e o deixou de cadeira de rodas. Anos mais tarde, foi baleado em um assalto. Em 2012, o funkeiro foi internado com suspeita de pneumonia. Sete anos depois, teve um princípio de infarto, e em 2020, voltou a ser hospitalizado, desta vez com Covid-19.

Em fevereiro de 2021, MC Marcinho ficou em coma em virtude de uma infecção bacteriana no pé esquerdo. Ele ficou três meses internado pelo comprometimento do pulmão. Já em julho do mesmo ano, implantou um marca-passo no coração. Em 27 de junho deste ano, foi internado com insuficiência cardíaca e renal.

No dia 11 de julho, ele teve uma parada cardiorrespiratória por 14 minutos. Dois dias depois, o artista começou a receber o suporte de um coração artificial, um aparelho que bombeia sangue para o corpo, indicado para quem tem insuficiência cardíaca grave.

O cantor entrou na fila de transplante de coração, mas após piorar devido a uma infecção generalizada, ficou sem condições de passar pelo transplante.

No dia 25 de agosto circulou boatos nas redes sociais que MC Marcinho havia falecido, mas o caso foi desmentido pela assessoria de imprensa do cantor, que informou que o quadro dele era considerado "gravíssimo". O falecimento foi informado no dia seguinte.