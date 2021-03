Inimigos da HP unem pagode e pop na canção 'Linda'; assista

O grupo Inimigos da HP lançou, nesta sexta-feira (5), a produção musical “Linda”. A aposta musical leva na melodia o romantismo do pagode em mistura com o pop. A composição está disponível nas plataformas digitais e o clipe no YouTube.

A letra “Linda” marca o primeiro lançamento de 2021 do grupo formado por Sebá, Tocha, Cebola, Gui e Alemão.“Podemos até dizer que esse novo trabalho é o primeiro passo do nosso projeto inédito que vem por aí. Apesar dessa música ser mais pop, trouxemos a nossa identidade para o single, as leves batidas do pagode”, avalia o integrante Gui.

Assista:



Para compor a produção musical, o arranjo de cordas ganhou a leveza das notas do violoncelo, violino e viola que juntos, proporcionam um astral de requinte e o lúdico simultaneamente. Na narrativa da letra, o amor e a paixão – sentimentos predominantes do pagode – tomam conta do enredo relatando a mistura do amor, da saudade e a tentativa de trazer de volta a pessoa amada.

Composição de Valtinho Jr. e produção de Orlando Baron, “Linda” traz na letra aquele sentimento da ausência de quem se ama, mas deixando em aberto a possibilidade de uma reconciliação como diz no refrão: “Linda, eu tô te implorando! Escuta, linda! Em meus braços será sempre bem-vinda. Não feche os olhos para a felicidade”.

A nova música vem acompanhada por um clipe que foi gravado no período de pandemia no Pico do Olho D’Água na cidade de Mairiporã, interior de São Paulo. O vídeo teve como protagonistas Juliana Gomes e Gledson Fonseca no balé e a direção assinada por Eduardo Galeno da produtora Monte Castelo.