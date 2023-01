Homem suspeito de matar cantor sertanejo Igor Moreira em Manaus é preso

Um homem suspeito de matar o cantor sertanejo Igor Moreira, em Manaus (AM), na semana passada foi preso nesta sexta-feira (13). A captura foi confirmada por Ricardo Cunha, delegado titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

O homem, que foi levado para a sede da unidade policial na Zona Leste da capital manauara, ainda não teve a identidade divulgada. As informações são do portal g1.

A Polícia Civil do Estado do Amazonas (PC-AM) deve marcar uma coletiva de imprensa para informar os detalhes da ação que resultou na captura do suspeito.

Morto com 20 tiros

Igor Moreira, 29, foi assassinado em sua casa, em Manaus, com cerca de 20 tiros no dia 4 de janeiro. Segundo a noiva do músico, Janaína Silva, o casal foi surpreendido por criminosos que os abordaram na porta da residência e os obrigaram a entrar e entregar seus pertences.

O caso foi publicado pelo portal Notícias da TV, que detalhou ainda que os bandidos procuravam uma arma e uma bolsa. Moreira chegou, inclusive, a ser seguido dentro do imóvel pelos bandidos, que, a todo momento, o questionavam sobre os itens.

Janaína lembra que o marido não entendeu o que os assaltantes queriam e, como resposta, levou vários disparos.