Hit ‘Glamurosa’ de MC Marcinho foi inspirado em Xuxa; veja parte da trajetória do cantor

MC Marcinho, uma das principais vozes do funk no Brasil entre 1990 e 2000, faleceu neste sábado (26), após ser internado com problemas de insuficiência cardíaca e renal. Uma das músicas mais importantes da carreira do cantor foi 'Glamurosa', lançada em 2001 e, segundo ele, baseada em Xuxa, a Rainha dos Baixinhos.

A revelação foi feita pelo cantor em 2022, durante entrevista ao jornalista Pedro Bial. Na época, ele ainda citou a gratidão a ela e Regina Casé, ambas cruciais nas oportunidades de espaço do artista na televisão no início dos anos 1990.

"O 'rainha do funk" tem a ver com a Xuxa, né? Porque ela é nossa rainha. Era considerada a rainha dos baixinhos, mas ela é a rainha do funk. Ela foi uma das primeiras a bater no funk que era funkeira, que não tinha preconceito e levava todos os MCs, os artistas do funk em seu programa", explicou Marcinho durante a entrevista.

Emocionado, o cantor ainda abriu o Hit ‘Glamurosa’ de MC Marcinho foi inspirado em Xuxa. "Eu chego a ficar emocionado porque sou muito grato (...) Eu passei a ser um cara conhecido no Brasil todo e até mesmo fora do Brasil justamente por causa do programa da Xuxa e por causa do programa da Regina Casé", disse.

Amor no Funk

E se o estigma do funk era ainda mais forte que atualmente, Marcinho fazia questão de dizer como queria ser lembrado em todo o Brasil. Em 'Glamurosa', por exemplo, ele deixou clara a frase "se quiser falar de amor".

"O amor, ele é pra sempre, né? Você vê nas canções de Roberto Carlos, Djavan, que as músicas desses caras são eternas, e quando você fala de amor vai perpetuando, vai passando de geração", continuou.

Outro dos principais hits do artista, 'Garota nota 100' voltou recentemente às paradas de sucesso com a exibição da novela 'Vai na Fé', da TV Globo. A música ganhou espaço nas redes sociais e virou motivo de orgulho para o artista, que produzia um documentário dos mais de 30 anos de carreira.