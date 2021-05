Herança de Kevin ficará para filha de cinco anos, diz mãe do cantor

A mãe do cantor Kevin Nascimento Bueno, o MC Kevin, 23, morto ao cair do quinto andar de um hotel no Rio de Janeiro, Valquíria Nascimento disse em entrevista ao "Domingo Espetacular" que não haverá briga judicial pela herança do músico. Segundo ela, o valor deverá ficar com a filha do cantor, Soraya Nascimento Gusmão, de 5 anos.

"Não tem briga pela herança, não tem briga com a mulher dele. Eu amo a mulher dele. Tudo o que o Kevin tem de herança são as obras dele e tudo o que é do Kevin é da filha dele", disse.

Mãe de MC Kevin

Kevin faturava por mês uma quantia de aproximadamente R$ 1 milhão. Ele ostentava carros de luxo e joias. Porém, nem sempre foi assim. A mãe solteira, Valquíria Nascimento, se desdobrava para sustentar os cinco filhos. Trabalhava diariamente, em geral em período dobrado, faxinando quartos de um hotel.





Perícia aponta acidente

E contava com um projeto social de freiras, ao lado da escola dos filhos, para o contraturno escolar das crianças, raramente ofertado no sistema público. Vizinhos complementavam a atenção a Kevin e a seus irmãos no restante das longas horas em que a mãe estava fora.Em casa, antes da fama, faltava um pouco de tudo: desde mistura para o arroz com feijão até um par de tênis para os pés do futuro MC. Por vezes, faltou até o teto, e a família foi despejada mais de uma vez das casas que ocupou.Na entrevista, Valquíria revelou que Kevin parecia pressentir que morreria cedo. "Eu sou uma estrela cadente, mãe. Eu vou viver pouco tempo", dizia.

O laudo pericial sobre a morte de MC Kevin concluiu que a queda "teve como causa aparente um acidente". O documento ainda aponta que não havia indícios de briga ou ações violentas no quarto 502 do hotel onde o cantor estava hospedado.



O quarto de onde ocorreu a queda teve foi acessado quatro vezes no intervalo de cerca de uma hora, revelou a perícia. Para isso, foram usados quatro cartões diferentes ainda antes da chegada do resgate.



O laudo do IML (Instituto Médio Legal) foi traumatismo craniano provocado por ação contundente (violenta). O exame toxicológico indicou que o cantor ingeriu a droga sintética MD, álcool e cafeína.



Segundo o laudo, ao qual o F5 teve acesso, o músico apresentava três fraturas na região da face –osso nasal, maxilar e mandibular–, e em outras dez costelas, sendo nos "sétimos primeiros arcos costais anteriores a esquerda e três primeiros posteriores a esquerda".



Ainda de acordo com o laudo do IML, MC Kevin apresentava também hemorragia subaracnóidea difusa (no espaço entre o cérebro e a membrana que o reveste) e hemorragia subdural em região occipital (entre o encéfalo e o crânio).