Gusttavo Lima e Leonardo farão live juntos em abril; assista duetos dos sertanejos

Os cantores Gusttavo Lima e Leonardo estarão juntos, pela segunda vez em live, no dia 3 de abril, às 20h. Os dois prometem cantar sucessos da carreira e modões sertanejos. No ano passado, eles cantaram juntos na live do Festival Villa Mix.

A transmissão das apresentações era um pedido antigo dos fãs dos dois cantores. A amizade dos sertanejos é visível além dos palcos. Os dois pescam e curtem, quando podem, os finais de semana nas casas um do outro.

Os sertanejos já gravaram diferentes duetos nos últimos anos. Em 2015, Gusttavo Lima convidou Leonardo para gravar "Rumo a Goiânia" no DVD "Buteco".





Ainda em 2015, Leonardo convidou o sertanejo Gusttavo Lima para participa do DVD de 30 anos de carreira dele. Os dois fizeram dueto de "Temporal de Amor", sucesso de 1992 com Leandro.

Em 2020, Gusttavo Lima e Leonardo participaram do DVD de Zé Felipe. Os três cantaram o clássico modão sertanejo "Eu Juro".

Relembre duetos dos sertanejos:

"Rumo a Goiânia":



"Temporal de Amor":



"Eu Juro":