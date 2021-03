Gusttavo Lima convida cearense Jonas Esticado para live 'Buteco', neste sábado (6)

O cantor Gusttavo Lima transmite, neste sábado (6), às, 20h, o show virtual "Buteco". A edição do projeto pela internet marcou o ano de 2020 por ser a primeira live bem estrutura a ser veiculada durante a pandemia do coronavírus — em março do ano passado. Quem irá dividir os vocais com o sertanejo é Jonas Esticado. A parceria marca um ano de contrato do cearense na produtora do mineiro.



No ano passado, Jonas Esticado cantou em diversas lives de Gusttavo Lima. A canção "Investe Em Mim" ganhou o topo do ranking dos aplicativos de streaming após o sertanejo cantar em dueto a letra com Andressa Suita — quando ainda casados na live "Buteco São João", em 2020.

A parceria de Gusttavo Lima com Jonas Esticado vai além dos palcos. Em fevereiro deste ano, o cearense passou três dias na casa do sertanejo. Em um almoço com galinha caipira no cardápio, o cantor mineiro brincou: "Já tem uns três dias me dando despesa. A próxima vai ser na sua casa, em Juazeiro do Norte".



Feat de Gusttavo Lima e Jonas Esticado:



Repertório da live 'Buteco'

Nas primeiras transmissões do show "Buteco", Gusttavo Lima apostou em canções dos projetos "O Embaixador" e o "O Embaixador In Cariri". No setlist, ele também incluiu clássicos da música sertaneja.

O sertanejo deve incluir na nova transmissão, o repertório de 13 faixas do álbum "The Legacy"— com as composições "Café e Amor", “Duas da Manhã”, “Acabou”, “Até Ontem”, e a regravação do sucesso “60 Segundos".

No Instagram, o Gusttavo Lima divulga também canções dos anos 1990 de outros gêneros musicais que estarão na live. Uma das letras publicadas, em curto vídeo, foi a da canção "Tô Fazendo Falta" de Joanna.