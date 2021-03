Gusttavo Lima alcança 1,4 milhão de pessoas em live e fala sobre lockdown de Fortaleza

O cantor Gusttavo Lima começou o ano de 2021 com uma super produção audiovisual. A live 'Buteco', iniciada na noite deste sábado (7), atingiu 1,4 milhão de pessoas de forma simultânea. A transmissão aconteceu da mansão do sertanejo, em Goiânia. Durante participação de Xand Avião, o cantor mineiro pergunto sobre a situação de Fortaleza com a pandemia do coronavírus.

O líder do Aviões explicou que a capital cearense passa por lockdown — regrado por decretos de isolamento social para evitar novos casos de pacientes com Covid-19. Em seguida, Gusttavo Lima disse: "É, o bicho tá pegando. Fechou, né?". O sertanejo concluiu a fala dizendo: “Meu braço tá pronto”, sobre a vacinação.



Veja trecho da live:



Gusttavo Lima tem uma relação de amor com o Ceará. Em 2019, por exemplo, os cearenses foram presenteados com 10 apresentações musicais do cantor. Os eventos foram Réveillon do Colosso, Buteco Fortaleza, O Embaixador em Sobral, Fortal 2019, Festejos de Canindé, Embaixador In Cariri (gravação de DVD), Aviões Fantasy Fortaleza, Villa Mix Fortaleza e o lançamento do DVD "O Embaixador In Cariri" no Crato, O 10º show ocorreu no réveillon do Colosso em 2020.

Live com amigos

Vestido com roupas brancas e de óculos, Gusttavo Lima cantou "modões sertanejos", além de sucessos dos álbuns "O Embaixador" e "The Legacy".

Para abrilhantar a transmissão e descansar a voz entre os blocos de canções, Gusttavo Lima convidou amigos do forró e sertanejo. Do Ceará, ele levou para Goiânia, os cantores Jonas Esticado e Xand Avião. Quem também participou foi o sertanejo Felipe Araújo



Com o comandante do Aviões, ele cantou os sucessos como "Algo Mais" e "Casal Raiz". Com Jonas Esticado, o sertanejo fez questão de interpretar a composição "Investe Em Mim".