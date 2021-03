Gian e Giovani lançam projeto musical com sucessos de João Mineiro e Marciano

A dupla Gian e Giovani disponibilizou no YouTube, nesta sexta-feira (5), o videoclipe da canção “Amor Clandestino” — registrado durante a gravação do DVD “Gian & Giovani cantam João Mineiro e Marciano”. No álbum, os cantores fazem homenagem aos artistas que são considerados duas verdadeiras medalhões da música sertaneja.

Com produção musical de Luis Gustavo e Orlando Baron e realização de Marcinho Costa Produções, o novo DVD de Gian e Giovani foi registrado no Espaço Oasis em São Carlos (SP) e reúne 30 faixas de João Mineiro e Marciano.



Assista:



A faixa de estreia, “Amor Clandestino”, também integra o repertório do EP 01 do projeto que chega as principais plataformas digitais trazendo as canções “Cama Dividida”, “Viola Está Chorando” e “No Mesmo Lugar” (Coisa Estranha).

O projeto contempla também uma das duas turnês inéditas com as quais a dupla viajará pelo Brasil em 2021. Vale destacar que os irmãos acabam de anunciar a nova fase da carreira, que envolve novas ações e mudança de escritório. Recentemente, os cantores assinaram contrato com os empresários Marcinho Costa e Andressa Maira.